ソフトバンクの倉野信次投手コーチが22日、昨季リーグMVPのリバン・モイネロ投手の来日予定について説明した。現在、キューバは燃料不足が深刻化しており大規模停電に見舞われている。その影響でか混乱が生じているが「1回連絡は取れていて、その後に細かいやり取りができてないのが事実ですが、来日予定は決まってます」。空港機能に問題は生じてない模様で「来日は問題ないかなと思っています」と現状について話した。