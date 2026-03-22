この宇宙は約138億年前のビッグバンによって誕生して以来、現在に至るまで膨張を続けていることが知られています。この宇宙の膨張する速度を示す重要な指標が「ハッブル定数」です。これまでの研究によれば、宇宙誕生から間もない頃の光であるCMB（宇宙マイクロ波背景放射）を観測して導き出された初期宇宙のハッブル定数は、約67〜68km/s/Mpcと推定されています。一方で、超新星爆発などを用いて現在の近傍宇宙を観測して直接導き