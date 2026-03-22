ヒップホップグループRIP SLYMEがメジャーデビュー25周年を迎えた22日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで、活動休止前ラストライブ「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE−Final Three Nights−」最終日公演を行った。「熱帯夜」「One」「楽園ベイベー」など00年代を彩った数々の名曲を熱唱し、3日間で約3万人のファンを沸かせた。“最後”なのに湿っぽさはない。5人のシルエットがステージ上に現れると指笛と歓声が入り乱