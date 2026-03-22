「オープン戦、巨人２−６楽天」（２２日、東京ドーム）巨人・戸郷が２番手で登板したが、１回を投げ２死球に３長打を浴びるなど４失点と結果を残せなかった。戸郷に登板機会を与えたことについて阿部監督は試合後、「何かいいきっかけをつかんでほしいと思ってね、投げさせました」と説明。「何か本人がきっかけがあればいいし。結果じゃなくて、本人なりの何かきっかけがあったかどうか。なきゃないでしょうがないんだけど