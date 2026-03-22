演歌歌手竹島宏（47）が22日、大阪・新歌舞伎座で、単独公演「竹島宏25周年の入り口Jewel Box〜トパーズ〜」を行った。今年はデビュー25周年。「これまでやってみたいと思っていたけれど、なかなか踏み出せなかったことにチャレンジしていきたい」と思いをはせた。昨年に続き、同所で2度目となる単独公演。「新曲を初披露するので、ファンの方にも喜んでいただけるのではないかと思います。心を無にして、真っさらに、まっすぐに歌