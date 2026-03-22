3月22日、マカオ特別行政区のスタジオシティ・イベントセンターで「EASL FINALS MACAU 2026」決勝が行われ、宇都宮ブレックスが90－81で桃園パウイアンパイロッツに勝利。クラブ史上初のEASL優勝を果たし、千葉ジェッツ、広島ドラゴンフライズに続くBリーグ勢3連覇を達成した。 宇都宮は開始4分で15－0の好スタートをきると、その後も比江島慎、D.J・ニュービル、高島紳司らの3ポイン