今回の舞台はオーストラリア最大の都市・シドニー。向かったのはシドニーオリンピックにも使用されたシドニー国際レガッタセンター。ここで挑むものは水上アクティビティ「アクアボード」！足元から放たれる水の力をコントロールし自由自在に飛び回る。これまで何度かこの手のものに挑戦してきたがほとんどは悲惨な結果に。そんな中、みやぞんが目指すのはバックフリップ！水の勢いを使い空中で一回転。これを5日間で習得する！お