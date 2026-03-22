13年前の企画が復活！舞台はバンコク北西・チャチューンサオ県。今回は、野生のオウムを保護している施設「スアンパーム ファーム ノック」。協力してくれるのは、オーナーのエーさん。挑戦を始める前に、まずはオウムに慣れることに。餌付け体験ができるエリアで、大好物のひまわりの種を手に持つと、オウムが肩に乗ってくるという。さらに、オウムは優しくてキレイな人の肩に止まるらしいが、気に入られたのは横田ではなく出川。