2026年3月20日、韓国メディア・アジア経済は「米国・イスラエルによるイランへの軍事作戦が続くなか、5月の連休は中国など近距離の旅行需要が増えている」と伝えた。ハナツアーによると、5月のパッケージツアー予約率は前年比15％増加した。目的地別の予約率は中国、日本、東南アジア、欧州の順。前年は東南アジア、中国、日本、欧州の順で、より近場の中国と日本の予約が増えたことが分かる。同社の昨年の海外旅行予約は中国が前