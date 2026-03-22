国務院の何立峰副総理は 3月21 日夜、北京市内の釣魚台国賓館でHSBCホールディングス、UBSグループ AG、ルイ・ドレフュス、シーメンスヘルスケア、シュナイダーエレクトリック、リオ・ティント、プルデンシャル、インベストール、スタンダードチャータード銀行、スザノ、TCファーマシューティカルなどの著名な多国籍企業の責任者と会談しました。何副総理は、「現在、中国経済は安定的に前進し、新たな分野と質の高い発展に向かっ