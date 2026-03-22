ばんえい競馬の最強馬決定戦「第58回ばんえい記念」（BG1）が22日、北海道・帯広競馬場で行われ、阿部武臣騎乗の1番人気メムロボブサップが優勝。昨年に続く連覇で、通算3度目のVを飾った。最大の難関・第二障害をトップで降りると、独走態勢を築いて圧勝した。阿部は「（昨年はケガで騎乗できず）ホッとしています。ここを目指して120％の仕上がりでした。来年が最後（のシーズン）なので、できればもう一回優勝したい」と