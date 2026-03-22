2016年11月、南スーダンの首都ジュバで活動するUNMISS部隊（共同）アフリカの南スーダン国連平和維持活動（PKO）を統括する「国連南スーダン派遣団（UNMISS）」の軍事部門の司令部トップ「参謀長」に陸上自衛隊幹部が就任することが分かった。政府は近く国家安全保障会議（NSC）と閣議で派遣を決定する方針だ。2015年に成立した安保関連法に基づく自衛官の国連派遣の初事例となる。複数の政府関係者が22日、明らかにした。国連