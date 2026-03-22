◇大相撲春場所千秋楽（2026年3月22日エディオンアリーナ大阪）14日目に23年九州場所以来14場所ぶり3度目の優勝を決めた関脇・霧島（29＝音羽山部屋）は、初の殊勲賞を獲得した。場所後の大関復帰が確実となった。日本相撲協会審判部が昇進を諮る臨時理事会の開催を要請し、受諾された。25日にも、12場所ぶりの大関返り咲きとなる。「頑張るしかない。目標に届くまで頑張っていきたい」と力を込めた。20代最後の場所は2