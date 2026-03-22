福岡市中央区の住宅で22日午前、27歳の男性が男に刃物で刺され重傷を負いました。警察は殺人未遂事件として、逃げた男の行方を追っています。22日午前10時ごろ、福岡市中央区の住宅で「左脇腹を刺された」と、27歳の男性から119番通報がありました。男性は左の腹部1か所を刃物で刺されて病院に運ばれ、全治1か月の重傷を負ったということです。警察によりますと、男性は、20代とみられる男から現場の住宅に呼び出され、トラブルに