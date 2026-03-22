春は薄手のカーディガンが頼りになる季節。軽やかに羽織れる一着を持っていれば、春らしい装いのアクセントとしてはもちろん、温度差のある日にも活躍してくれます。今回は、デザイン性がありながらも華美すぎず、大人のデイリーコーデに上品にマッチしそうなカーデを【ユニクロ】からピックアップ。さっそくチェックして、この春の装いに取り入れてみて。 春にぴったりな素材感でデイリーに着まわ