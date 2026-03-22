今回紹介するのは、YouTubeに投稿された寝室で繰り広げられた猫ちゃんたちによる珍事。飼い主さんが寝ている間、猫ちゃんたちはそれぞれ面白い動きをしていたようです。動画はYouTubeにて、29,600回以上再生。視聴者からは、たくさんのコメントが寄せられていました。 【動画：ベッドで寝ている間、５匹の猫はどうしているのか撮影→思わず頬が緩む『夜の過ごし方』】 賑やかな猫家族たち YouTubeチャンネル「《あつし》Channel