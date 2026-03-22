これは筆者の体験談です。子どもって、大人が思いもよらないことをふとした瞬間に口にしますよね。特に改まった場面では親は内心ヒヤヒヤしながら過ごすこともあるものです。今回は筆者の次男が葬儀の最中に発した一言に、悲しみに包まれていた親族一同が思わず救われたエピソードです。 大好きなひいおじいちゃんとのお別れのとき