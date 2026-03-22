猫が絶対に口にしてはいけない「危険な飲み物」5選 1.カフェイン コーヒーや緑茶に含まれるカフェインは、猫の心臓や神経に強い刺激を与えます。摂取すると、過剰に興奮して走り回ったり、体が小刻みに震えたりする症状が現れることも。 重症化すると不整脈やけいれんを引き起こし、命に関わることもあるようです。出がらしの茶葉やコーヒーの粉を誤って舐めてしまうケースも多いため、猫