湯船に肩まで浸かり、飼い主さんとバスタイムを楽しんでいる猫さん。お風呂の温かさと、飼い主さんの撫でる手が心地よく、うとうとしてしまっていたとのことです。動画は2.6万回以上もいいね！され、「気持ちいいのが伝わってきます」「お風呂大好きなんですね。羨ましい」とのコメントが集まっています。 【動画：飼い主さんと一緒に『バスタイムを楽しむ猫』…まさかの光景が可愛すぎる】 飼い主さんと一緒にバスタイム Insta