静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが21日、自身のインスタグラムを更新。この日、23歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】まぶしすぎるキャミドレス姿 「今日で23歳になりました」と報告。「 色々な場所で23ポーズ？」とつづり、スタイル際立つキャミソールドレスを着て両手の指で23の数字をつくる写真を掲載した。 「憧れの仕事で優しい先輩方、応援してくださる方々に恵まれた22歳。み