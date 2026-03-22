漫画家・コスプレイヤーの穂波あみが、10日発売の写真週刊誌「FLASH」に登場した。 【写真】ほぼはみ出てます！現役マンガ家による大胆ショット 穂波は月刊誌「ウルトラジャンプ」（集英社）にて、「ほみなみあ」名義でマンガ「義母の愛はママならないっ！」を連載する現役の漫画家。美貌と女性らしい曲線美を生かしてコスプレイヤーとしても活動しており、SNSにはたびたび大胆なコスプレ姿を公開している。2025