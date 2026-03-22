直木賞作家の今村翔吾氏がこのほど、東京・新宿区の消防博物館でトークショーを行った。江戸時代の“侍火消し”の活躍を描いたＴＢＳ系アニメ「火喰鳥羽州ぼろ鳶組」（日曜・後１１時３０分）が１月にスタートし、高視聴率をキープ。同作品は今村さんにとって作家デビュー作ということもあり、同博物館の一色宏伸館長とのトークショーは満員の聴衆が集まる盛況ぶりをみせた。登場人物のキャラについて一色館長が質問し、今