◆第３回ネクストスター西日本・重賞（３月２２日、高知競馬場・ダート１４００メートル、重）兵庫、四国、九州地区からスピード自慢の３歳馬がそろった重賞が１２頭立てで行われ、２番人気のカツテナイオイシサ（牡、高知・雑賀正光厩舎、父ヴァンセンヌ）が直線で抜け出し、土佐春花賞に続く重賞連覇。兵庫チャンピオンシップ・Ｊｐｎ２（５月６日、園田競馬場・ダート１４００メートル）への優先出走権が与えられた。勝ちタイ