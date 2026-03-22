タレントの板野友美が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。自身のYouTubeチャンネルでも公開し話題となった、660万円超の高級SUV（ランドローバー・ディフェンダー）に課している驚きの「鉄の掟」を明かした。【映像】板野友美の660万円超の愛車番組では、板野がSNSに投稿した愛車の前でポーズを決める「ドヤり写真」が紹介された。これに対し、MCの峯岸みなみが「この車、実は土足禁止なんですね」と確認すると、ス