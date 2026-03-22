タレントの板野友美が、3月22日放送のABEMA『秘密のママ園2』にゲスト出演。ネット上でも大きな話題となった「家賃200万円」というセレブな自宅の裏側に隠された、あまりに生々しい「ママの本音」をぶっちゃけた。【映像】板野友美の660万円超の愛車＆家賃200万円の豪邸内部番組では、広々としたリビングに高級感あふれるインテリアが並ぶ板野の自宅写真が公開された。家賃200万円という驚愕の数字について、板野は決して余裕