アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」最終回（26日放送）に向けて仙台結界ＰＶ＆追加キャスト情報が公開された。石流龍役を東地宏樹、烏鷺享子役を水樹奈々、黒沐死役を野津山幸宏が務める。【動画】乙骨ブチギレ！新キャラ登場の『呪術廻戦』仙台結界PV「先生に二度も、親友を殺させない」とこぼす乙骨の印象的なセリフから始まる本PVでは、受肉して復活した過去の術師・石流龍、烏鷺享子や、羂索が呪霊操術の支配から外