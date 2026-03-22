【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】「ラグビータックル」で押し倒された瞬間なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の22歳アタッカーが魅せた華麗なテクニックと、その直後に受けた危険なプレーにファンが騒然となった。日本時間3月21日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。大