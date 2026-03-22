プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドで育ち、トップチームでは10番を着用していたマーカス・ラッシュフォード。19-20シーズンにはリーグ戦で17ゴールと素晴らしい数字を残した。しかし、近年はユナイテッドを離れており、昨季はアストン・ヴィラ、今季はスペインのバルセロナに所属している。守備面での貢献度の低さを指摘されることもあるが、攻撃面でのパフォーマンスは圧倒的で、今季は公式戦38試合に出場して10ゴー