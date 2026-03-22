プレミアリーグ第31節ブライトン対リヴァプールの一戦は、2-1でホームチームの勝利となった。ブライトンはベテランFWのダニー・ウェルベックが2ゴールをゲット。リヴァプールは30分にミロシュ・ケルケズが得点を挙げて同点としたが、再び追い付く力は残されていなかった。CLではガラタサライを破って8強入りを果たしたが、リーグ戦では直近3試合で勝てていない。『Mirror』ではクラブOBであるスティーブン・ジェラード氏が、リヴァ