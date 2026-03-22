ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」は1985年からアップデートが続いているソフトですが、「一太郎というワープロソフトの存在は知っているけど、どんな機能があるのかは知らない」という人も多いはず。2026年2月6日に登場した一太郎2026ではAIで音声を文字起こしする「JUSTボイスライター」や、画像の顔を自動的に隠せる「プライバシーフィルター」などの便利機能が多数追加されました。実際に一太郎2026を使う機会を得ら