フィギュアスケート女子の本田真凛さんが２２日までに自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。インスタグラムに「塩パン好きな食べ物ランキング４位に躍り出ました！」と書き始め、塩パンを持ったショットや食べようとする姿をアップ。続けて「お昼休みに秒で買い物へ！アイスホッケー時代は上手なお姉さんに憧れて真似して背番号１２番でした！」と告白。お団子ヘアに茶色のロングコートを着た姿で１２とかかれたユ