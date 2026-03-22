◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手（２３）が６回に右中間適時三塁打を放って猛アピールした。これがオープン戦でチーム最多となる１３安打目だった。５回の守備から途中出場。６回１死一塁の第１打席で３番手・中込の低め１４６キロ直球を振り抜くと、打球は右中間を真っ二つに割った。一塁走者の宇都宮が生還し、自身も快足を飛ばして三塁に到達した。「外野が結構前に来てたので、絶