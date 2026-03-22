◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手（２５）が２軍再調整となることが決まった。オープン戦３登板で防御率９・００。復調の兆しをつかめなかった。昨年まで２年連続で開幕投手を務めた男が開幕ローテ入りを逃す形となった。この日の楽天戦は２番手で予定の１回を３安打２死球４失点。“最終テスト”でも打ち込まれ「僕がいい姿を見せ続けない限り、首脳陣もまた呼ぼうと思わないでしょう