◆大相撲▽春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は初の綱取りから一転、来場所はカド番となった。本割では過去４戦４勝だった横綱・豊昇龍（立浪）に掛け投げで転がされた。「攻め続けることができなかった」と唇をかんだ。千秋楽で８敗目を喫し、序ノ口デビューから１４場所続けてきた勝ち越し記録も途絶えた。入門後初めて壁に当たり、「今までにない経験をした。またさらに強くなって、