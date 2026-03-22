洗濯物の乾き具合を数値化するシステム「ＨＡＬＦＤＲＹＳＥＮＳＯＲ」を提案した（左から）竹山さん、立田さん、犬束さん＝１６日、横須賀市光の丘三浦学苑高校（横須賀市衣笠栄町）の工業技術科１年生が１６日、微弱なエネルギーを電力に交換する「電池レスセンサー」を活用したビジネスアイデアの提案発表会をＹＲＰホール（同市光の丘）で行った。校内選考を勝ち抜いた４チームが最終プレゼンテーションに臨み、湿度や温