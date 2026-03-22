女子プロレスラーの?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が、デビュー１５周年記念興行（２２日、横浜武道館）でライバルから快勝を収めた。２０１１年４月１７日に１５歳でデビューして、今年４月で１５年が経つ。２０２４年度の女子プロレス大賞に続き、２５年度プロレス大賞では、女子では史上初の三賞となる敢闘賞を受賞。プロレス界のど真ん中を走ってきたＳａｒｅｅｅは節目の大会でタッグ「スパーク・ラッシュ」の彩羽匠と組み