Ｊ１川崎が２２日、明治安田Ｊ１百年構想リーグ第８節の横浜Ｍ戦（ＭＵＦＧ国立）で０―５と惨敗を喫した。５万０２７５人の大観衆が詰めかけた?神奈川ダービー?。ホームの川崎はサポーターの大声援に応えたいところだったが、前半３０分に先制点を許すと苦しい展開に。反撃を試みるも相手の堅守をこじ開けられず、逆に相手の勢いは増していき、後半８分、同１７分、同２７分、同３３分と大量失点を喫し、歴史的な大敗となった