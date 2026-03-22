3月22日、阪神競馬場で行われた伝統の長距離重賞・阪神大賞典（G2・芝3000m）は、武豊騎乗のアドマイヤテラが勝利。この勝利で同騎手は同レース9勝目を挙げるとともに、前人未到の40年連続重賞制覇を達成した。阪神大賞典、勝利ジョッキーコメント1着アドマイヤテラ武豊騎手「去年も年の最初の重賞がこの馬だったので、レース前にはスタッフとそういう話をしていたので、本当になって嬉しいです。1番枠だったのでスタートは決