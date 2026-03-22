競泳女子の池江璃花子（横浜ゴム）が、さらなる飛躍に向けた?カギ?を明かした。日本選手権最終日（２１日、東京アクアティクスセンター）の女子５０メートル自由形決勝では、２４秒８９をマークして優勝。５０＆１００メートルバタフライに続く頂点取りに「無事３冠できた」と頰を緩めた。この日のレースは「浮き上がりに関して映像を見ていないのでわからないけど、意外と隣の選手と離れてないんじゃないかなと、結構