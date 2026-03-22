3月22日、中京競馬場で行われたG3・愛知杯（牝馬限定・芝1400m）は、12番人気の伏兵アイサンサンがゴール前の大接戦を制した。この勝利で新規開業した同馬を管理する橋田宜長調教師は重賞初出走、初勝利。鞍上の幸英明騎手はJRA重賞通算50勝目と、記録尽くめの勝利となった。愛知杯、勝利ジョッキーコメント1着アイサンサン幸英明騎手「2着馬が前に出ていたのでよく差し返してくれました。外の馬の勢いが良かったので、どこま