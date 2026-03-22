毎日のヘアスタイリングをもっと楽しくしてくれる、ululisの人気アイテムにトイ・ストーリー限定デザインが登場♡ウッディ、ジェシー、バズの世界観を詰め込んだ特別仕様は、見た目の可愛さはもちろん、仕上がりや香りもそれぞれ異なるのが魅力です。気になるアホ毛や前髪をサッと整えながら、気分まで上がるアイテムに注目です。 3種の限定デザインが登場 「ウルリスウォーターインマトメ