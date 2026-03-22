東大卒の元ロッテ投手で、ソフトバンクの球団幹部を経て現桜美林大教授の小林至氏（58）が自身のYouTube「小林至のマネーボール」を更新。次回WBCが地上波テレビに戻る可能性について言及した。WBCは今回売り上げが爆増したという。小林氏は大成功だった前回WBCの売り上げが150億円で、今回を推計するとさらに倍の300億円から450億円近くなった可能性があると指摘した。ただし、グローバルスポンサー9社のうち、8社は日本