◇社会人野球京都府春季大会決勝日本新薬3―2ニチダイ（2026年3月22日わかさスタジアム京都）日本新薬が22日、社会人野球京都府春季大会で優勝した。ニチダイとの決勝は延長タイブレークに突入。2―2の11回1死一、三塁からバント安打でサヨナラ勝ちした。投げては2番手・遠藤慎也投手（24）が5回を無失点。延長11回、2―0で勝利した同日の準決勝・ムラチグループ戦では、2年目右腕の奥村開投手（23）が6回1/3を1安打無失点