日常生活や趣味の世界で耳にする言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした思考のトレーニングを楽しんでみませんか？今回は、野生動物の観察や冒険を連想させる言葉から、憧れの宝石、さらには高級な食材としても知られる植物の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてくださ