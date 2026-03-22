俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第11回「本圀寺(ほんこくじ)の変」が、22日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】予告に登場した”超絶美女”第11回は、畿内を手中に収めた信長（小栗旬）は、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）に新たな命令を下す。大和を治める武将・松永久秀（竹中直人）を介し、堺の商人・今井宗久（和田正人）らに、矢銭二