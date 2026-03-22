◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第12節三重24―22BL東京（2026年3月22日東京・秩父宮ラグビー場）三重がBL東京を24―22（前半7―5）で破り、今季4勝目を挙げて9位とした。2連覇王者を相手に、44―38で勝利した第7節（2月7日）に続く連勝。BL東京は6連敗で5勝7敗となった。前半6分、BL東京のSOリッチー・モウンガ（31）が先制トライ。三重は同18分、敵陣22メートル以内でのラインアウトからHOテビタ・イカニヴェ