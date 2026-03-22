巨人は２２日、すしを模した着ぐるみを身に付けた参加者が粋でいなせな江戸っ子グループ「江戸前スーシーズ」に扮（ふん）して外野エリアを駆け抜ける「寿司レース」を、今季も開催すると発表した。さらに活動３年目を迎えた今年、新たにイカ、ウニ、芽ネギ、かんぴょうの計４体が新メンバーに加わることもあわせて発表した。本拠地である東京や日本が世界に誇る食文化・寿司をモチーフとし、２０２４年から活動してきた「江戸