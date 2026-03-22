５人組ヒップホップグループ「ＲＩＰＳＬＹＭＥ」が２２日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯでデビュー２５周年記念＆活動休止前ラストライブを開催し、サプライズゲストとしてシンガー・ソングライターの布袋寅泰が登場した。ＲＩＰＳＬＹＭＥの節目を祝し、この日は４組のゲストが出演。１組目にはｃｈａｙが登場し、「ＪＵＭＰ」をコラボ披露。客席に集まった１万人も一緒に跳びはね、ＲＹＯ−Ｚは「イイジャンプ