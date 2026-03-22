５人組ヒップホップグループ「ＲＩＰＳＬＹＭＥ」が２２日、ＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯでデビュー２５周年記念＆活動休止前ラストライブを開催した。２０日からの３日間で満員となる計約３万人を動員。この日は全３０曲をパフォーマンスし、大きな節目を飾った。５人で作る音楽を余すことなく響かせた。序盤からアップテンポな「どＯＮ」「熱帯夜」を披露すると、ＲＹＯ―Ｚは「活動休止と言ってもね、『もうちょ