11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 3月16日（月）の放送では、INIの公式YouTubeチャンネルで公開されたバンドユニット“ナチュラルウォーター（仮）”による「True Love」のカバー動画について語りました。INI郄塚大夢――INIの公式YouTubeチャンネルに